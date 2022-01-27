الثقافة تنشر جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الشعراء الشعبيين بدءاً من الأحد المقبل

2022/01/27 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نشرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الشعراء الشعبيين في مقر الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدعو المشمولين بالمنحة إلى جلب البطاقة الموحدة مع هوية الاتحاد أو الجمعية (ونسختين مصورتين)". وأوضحت أنَّه "سيكون التوزيع في مقرها، ولمدة أربعة أيام (من الأحد إلى الأربعاء)، ويكون التوقيت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، ثمَّ تكون الاستراحة لنصف ساعة، ويستأنف التوزيع الساعة الثالثة والنصف مساءً الى الساعة الثامنة".

وبيَّنت الوزارة آلية التوزيع، وحسب الحروف الأبجدية على التفصيل الآتي:

اليوم الأول/ الأحد ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م

ويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية:

( أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ )

اليوم الثاني/ الاثنين ٣١ / ١ / ٢٠٢٢م

ويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية:

( د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ )

اليوم الثالث/ الثلاثاء ١ / ٢ / ٢٠٢٢م

ويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية

( ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل )

اليوم الرابع/ الأربعاء ٢ / ٢ / ٢٠٢٢م

ويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية

( م ، ن ، هـ ، و ، ي ).

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