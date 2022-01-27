عالية نصيف تصدر توضيحاً بشأن الدعاوى المرفوعة امام المحكمة الاتحادية

2022/01/27 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الدعاوى المرفوعة امام المحكمة الاتحادية العليا.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الضليع بالقانون والمتتبع للأحداث السياسية يجد أن هذه الدعاوى سواء المتعلقة بالكتلة الأكبر أو غيرها هي من أهم الدعاوى التي يمكن أن تقام أمام المحكمة الإتحادية، على سبيل المثال أن الدستور في المادة 54 لم يحدد صلاحيات رئيس السن وذكر فقط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في حين ان الكثير من الأمور حدثت في ظل الصلاحيات التي تمتع يها رئيس السن خلال الدورات النيابية الماضية، وبالتالي فإن هذه القرارات تقنن السنن التي سار عليها مجلس النواب ".

وأضاف انه "في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا من هذا الهجوم غير المبرر ضد النائبة نصيف من قبل أشخاص ليس لديهم أي إدراك قانوني ولا علمي ولا سياسي، نؤكد للرأي العام أن الهدف من هذه الدعاوى هو جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية ".

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