العراق يحجز مقعده في نهائي آسيا للملاكمة

2022/01/27 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حجز المنتخب العراقي مقعده في نهائي بطولة اسيا تحت 22 عاماً المقامة حالياً في اوزبكستان.وذكر اتحاد الملاكمة في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الملاكم العراقي علي قاسم حمدان تغلب على نظيره القيرغستاني وتأهل الى الدور النهائي من بطولة اسيا”.وحقق ابطال العراق مفاجاة قبل ثلاثة أيام في ثاني ايام منافسات البطولة، […]

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