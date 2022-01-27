حملة أمنية تُطيح بقرابة الـ100 متهم ومتسول في العاصمة - عاجل

2022/01/27 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مجموعة متهمين بحيازة المخدرات وآخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة فضلا عن اعتقال مجموعة كبيرة من المتسولين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية في الوكالة تمكنت من القبض على خمسة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة، واربعة اخرين لحيازتهم اسلحة غير مرخصة، فضلا عن تسعة وثمانون متسولاً في العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أنه، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصولياً بحقهم".

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