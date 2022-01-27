2022/01/27 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، ضبط 96 الف حبة مخدرة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتعاون استخباري مشترك وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء ١٣ الطفوف التابع لقيادة عمليات الانبار للحشد وقوة من مديرية مكافحة المخدرات في الانبار من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (٩٦) ألف حبة مخدرة".

واضاف البيان ان "التعاون على اعلى مستوياته بين الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الامنية لضمان أمن محافظة الانبار"، مؤكدا ان "المتهم تم تحويله للجهات ذات العلاقة لينال جزاءه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 96 الف حبة مخدرة في الانبار – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 96 الف حبة مخدرة في الانبار – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).