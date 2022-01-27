مدرب لياقة المنتخب الوطني: محاطون بالعديد من المشكلات.. لكن العراق لن يستسلم

2022/01/27 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب لياقة المنتخب الوطني بكرة لقدم فلاديمير كرونيتش، أن المنتخب محاط بالعديد من المشكلات قبل مواجهة إيران في تصفيات كأس العالم.وقال كرونيتش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على انستغرام وترجمته وكالة/ المعلومة/ انه “اليوم سنخوض واحدة من أكبر ديربيات اسيا امام إيران هناك العديد من المشكلات المحاطة بنا لكن العراق لن […]

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