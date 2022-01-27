الشرطة تلقي القبض على 136 متهما وتحجز 17 سيارة في بغداد

2022/01/27 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، عن حصيلة فعالياتها الامنية في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان مفارزها “تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وأجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق (المشتل، حي اور، الزعفرانية، الشعب)”، مبينة انه “تم القبض على […]

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