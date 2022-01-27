السعودية.. تسجيل أعلى عدد حالات حرجة بكورونا خلال أسبوع

2022/01/27 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السعودية، الخميس، أعلى عدد حالات حرجة مصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، وهو 825 حالة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر.

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