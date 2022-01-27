أحمد خلف: مباراة إيران مفتاح لحجز البطاقة الثالثة

2022/01/27 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد المدرب الكروي أحمد خلف، أن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الايراني اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر تعد مفترق طرق ومفتاح حجز البطاقة الثالثة في المجموعة في حال تحقيق نتيجة ايجابية .وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " مواجهة المنتخب الإيراني تعدُّ أصعب مباراة لمنتخبنا في هذه التصفيات لأن وضع المنتخب الآن صعب جداً بسبب نتائج مسحات كورونا وإصابة عدد لايستهان به من اللاعبين المهمين".وأضاف خلف، أن " المنتخب الايراني، متصدر المجموعة، يخوض المباراة على ملعبه وامام جماهيره في ظل عدم استقرار منتخبنا الوطني في الفترة الأخيرة سواء في الملاك الفني أم في استدعاء اللاعبين "، مبيناً، أن " روحية اللاعبين وحماسهم وشعورهم بالمسؤولية هي ما يعول عليه الشارع الرياضي العراقي لتحقيق نتيجة ايجابية ".واشار خلف الى أن " اللاعبين يعرفون جيداً أن هذه المباراة هي مفترق طرق وان تجاوز عقبة منتخبات لبنان وسوريا والامارات سيضمن لنا حجز المقعد الثالث في المجموعة" موضحاً أن " تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم سيعيد الثقة للجماهير العراقية، لاسيما ان المنتخب العراقي غالباً ما يحقق نتائج طيبة على ملعب ازادي ".وتابع خلف ان"على المدرب بتروفيتش البدء باللاعب الجاهز وصاحب القدرة على تأدية هكذا مباريات واختيار تشكيلته بعناية وان تكون لديه القناعة التامة باللاعبين واعطائهم جرعة من الثقة ليتمكنوا من حسم هذه المباراة ".

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