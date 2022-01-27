2022/01/27 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يخاطب النفط بشأن توقيع عقود حقلين عراقيين (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يخاطب النفط بشأن توقيع عقود حقلين عراقيين (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).