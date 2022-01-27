2022/01/27 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على احد تجار المخدرات وضبط كمية منها في البصرة.وقالت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من القبض على متهم بتجارة المخدرات وضبط بحوزته (1 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة في البصرة”.وأضافت انه “تم احالته إلى القضاء وفق […]

ظهرت المقالة القبض على تاجر مخدرات وضبط كمية منها في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجر مخدرات وضبط كمية منها في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجر مخدرات وضبط كمية منها في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).