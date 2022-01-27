بالصور..مفهوم يخت فاخر من المستقبل يستطيع الطيران والإبحار معًا

2022/01/27 | 13:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تبني يختًا عملاقًا يتحرك على الماء فقط بينما يمكنك صنع يخت يطير في الهواء أيضًا؟ تعرف إلى هذا التصميم الفريد من نوعه!

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