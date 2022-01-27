يونس محمود: السلطات الصحية الإيرانية ترفض دخول المشجعين العراقيين إلى الملعب

2022/01/27 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس

كورونا إلى 8 في منتخب العراق، قبل

مواجهة إيران، اليوم الخميس، في تصفيات

آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وأوضح الاتحاد العراقي للعبة ان

"الفحوصات تغيّب ثمانية لاع

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