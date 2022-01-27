احد اهم الاسباب لاستهداف المرجعية ووكلائها

2022/01/27 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ليس بغريب علينا استهداف المرجعية

ووكلائها وتحديدا الشيخ عبد المهدي

الكربلائي والسيد احمد الصافي ، وظاهر

الاستهداف بالاغلب الاعم هو بسبب

العقيدة وبالمباشر لانهم شيعة ويعزفون

على و

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