تشافي يحسم الجدل حول ديمبلي بكلمات حادة

2022/01/27 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، جملة نارية لوكيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال اجتماعهما، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص مستقبل اللاعب ووضعيته في الكامب نو.وحسب صحيفة “سبورت”، فإن موسى سيسوكو وماركو ليششتاينر وكيلي ديمبلي، اجتمعا مع المدرب تشافي، الثلاثاء، وأبلغاه بأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.وقال […]

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