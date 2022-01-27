الجيش الاردني يقتل 27 مهربا حاولوا إدخال مخدرات عبر الحدود مع سوريا

2022/01/27 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد عام لمستديرة وطرق مقفرة في عمان في 28 آب/أغسطس 2020 خلال فترة حظر التجول ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد © ا ف ب/ارشيف خليل مزرعاوي عمان (أ ف ب) – أعلن الجيش الاردني في بيان الخميس أنه أحبط عددا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وقتل 27 […]

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