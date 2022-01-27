بكين تؤكد لواشنطن ضرورة أخذ المخاوف الأمنية الروسية “على محمل الجد”

2022/01/27 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الصينين وانغ يي (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في روما على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب تيتسيانا فابي بكين (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس أن “المخاوف الأمنية المنطقية” لروسيا “يجب أن […]

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