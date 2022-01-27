الحكمة يتحدث عن “مفاجئة” خلال المباحثات بين الاطار والتيار

2022/01/27 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تيار الحكمة الوطني ، الخميس، عن وجود مفاجئة مرتقبة خلال المباحثات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مبينا ان تيار الحكمة سيكون خارج الحكومة حتى اذا اتفق الاطار مع التيار.وقال عضو الهيئة العامة للتيار علي الجوراني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “وجود زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بغداد يدل على […]

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