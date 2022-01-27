2022/01/27 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهة التي تمتلك الجسر غير معروفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف تسعيرة العبور على جسر أهلي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف تسعيرة العبور على جسر أهلي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).