السامرائي يعلق على اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية: خطوة اقتصادية بالاتجاه الصحيح

2022/01/27 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، على اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية، فيما لفت الى انها خطوة اقتصادية بالاتجاه الصحيح.وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم) ان "توقيع إتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية خطوة إقتصادية بالإتجاه الصحيح نحو انفتاح حقيقي على عمقنا العربي وتفاعل منتج في علاقتنا بأشقائنا في المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج العربي".

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