النيران تلتهم دبابة عسكرية بعد انقلابها في النجف (فيديو)

2022/01/27 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانقلاب دبابة تابعة الى فرقة العباس القتالية في محافظة النجف.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "دبابة عسكرية انقلبت في مقر فرقة العباس القتالية بمحافظة النجف ، ما تسبب باندلاع النيران فيها".وأشار الى أن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد النيران المشتعلة في الدبابة".

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