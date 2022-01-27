2022/01/27 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، بتوضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة أكبر حقليّ غاز إلى شركات أجنبية، على الرغم من أن الحكومة حكومة تصريف أعمال.وذكر الزاملي في الوثيقة التي حصلت عليها “ايرث نيوز”، “نرجو بيان اجراءاتكم القانونية بخصوص توقيع العقود الخاصة لحقلي المنصورية وعكاز النفطيين والطرق المتبعة بإحالتهما […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الزاملي يطالب النفط بتوضيح اجراءات إحالة “أكبر حقلين غازيين” للاستثمار أولاً على ايرث نيوز.

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