أسعار الذهب تسجل انخفاضا جديدا

2022/01/27 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسابيع، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب.وهبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.09% إلى 1812 دولار للأونصة، فيما تراجع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.53% إلى 1809.89 دولار للأونصة.وقرر مجلس الاحتياطي […]

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