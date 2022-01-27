2022/01/27 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، إتلاف لقاحات بيطرية في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي لمخالفتها ضوابط وشروط الأستيراد”.وأضاف، انه “شكلت لجنة مشتركة مع الجهات الساندة وتمت عملية الاتلاف وفقا …

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