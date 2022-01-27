عشرات المستوطنين يواصلون تدنيس المسجد الأقصى

2022/01/27 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.وذكرت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال “باب المغاربة” (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة العدو في الساحات وعلى بوابات المسجد.وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في […]

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