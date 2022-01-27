2022/01/27 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المجلس الوزاري يقر 11 مشروعا في محافظة النجف الأشرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:44

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