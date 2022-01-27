الكاظمي يمنح قطعة أرض لأكاديمية ’المحاربين الصغار’ في البصرة

2022/01/27 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

منح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، قطعة أرض إلى أكاديمية المحاربين الصغار في البصرة.

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر احتفالية أقامها الأطفال من ذوي الهمم في أكاديمية المحاربين الصغار في البصرة".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي منح قطعة أرض إلى أكاديمية المحاربين الصغار ويجلب معه كتاب منحها بعد خمس سنوات من تقديمهم على الأرض".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، وتلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة"، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الزيارة.

وتأتي زيارة الكاظمي الى البصرة، بعد ان زار أمس الأربعاء، القوات في الشريط الحدودي العراقي - السوري بمحافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية".

وعقد الكاظمي، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة لحرس الحدود.





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