التطزرات في السلفادور في ظل حكم الاستبداد - رشيد غويلب

2022/01/27 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب منذ اعتماد البيتكوين (عملة الكترونية مشفرة) إلى جانب الدولار عملة رسمية في السلفادور في 7 أيلول 2021، اجتاحت البلاد موجة من الاحتجاجات.



ومنذ 17 تشرين الأول، خرج الآلاف إلى الشوارع في سان سلفادور ضد حكومة الرئيس نجيب أبو كيله.



ولم تقتصر شعارات الحركة الاحتجاجية على رفض العملة الجديدة فقط “البيتكوين احتيال”، بل رفع المحتجون شعارات أخرى مثل أبرزها “لا للديكتاتورية”.في حوار لها مع جريدة “نيوزد ......





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