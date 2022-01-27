تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد والأسواق المالية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/27 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري بقلم المحلل مورتن لوند وكبير المحللين أندرس سفيندسن 14 فبراير 2020ترجمة الدكتور مصطفى العبد الله الكفريستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة موضوعًا رئيسيًا للأسواق المالية في عام 2020.



وعادة ما يكون الاقتصاد أفضل في سنوات الانتخابات ، ولكن هذا العام قد يكون مختلفًا.



اكتشف لماذا في هذا الموضوع من أحدث نظرة اقتصادية من (Nordea ) المحلل مورتن لوند Morten Lund وكبير المحللين Anders Sv ......





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