2022/01/27 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية، الخميس، ان ادارة بايدن واصلت استخدام آلة القتل التي صنعها الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش ، ووسّعها الرئيس السابق باراك أوباما ووظّفها من حين لآخر الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد استخدم هؤلاء الرؤساء طائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف أخرى غير مأهولة لاستهداف أشخاص في دول أجنبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة امريكية: ادارة بايدن تواصل عمليات القتل المستهدف بالطائرات المسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة امريكية: ادارة بايدن تواصل عمليات القتل المستهدف بالطائرات المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).