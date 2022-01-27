محافظ بابل يعلن صرف رواتب العقود وبأثر رجعي

2022/01/27 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الخميس، صرف رواتب العقود وبأثر رجعي.وقال محافظ بابل في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم صرف رواتب عقود ديوان المحافظة وزراعة بابل لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ وباثر رجعي”.وأشار الى ان “باقي الدوائر سوف يتم صرفها تباعاً”.

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