تربية ذي قار تحصي عدد مدارسها الطينية وتفصح عن مصيرها

2022/01/27 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اكد مدير عام تربية ذي قار، محمد لفتة، الخميس، ان وزارة التربية تتحمل كافة الإجراءات التي تعيق اكمال بناء المدارس الطينية والكرفانية، كاشفا عن وجود 106 مدراس طينية في المحافظة.وقال لفتة في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “التربية انهت ملف المدارس الطينية حيث كانت توجد 106 مدارس طينية في المحافظة وحُولت جميعها […]

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