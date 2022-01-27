الكاظمي يتفقد كورنيش البصرة والمشاريع الخدمية في المحافظة

2022/01/27 | 13:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لكورنيش شط العرب وسط مدينة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، ان الكاظمي “اجرى جولة تفقدية لكورنيش شط العرب في البصرة، واطلع على الواقع الخدمي وسير المشاريع التي تنفذ هناك”.ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم […]

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