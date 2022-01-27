الحشد الشعبي يطيح بشخص بحوزته 96 ألف حبة مخدرة غرب الأنبار

2022/01/27 | 13:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 96 ألف حبة مخدرة غرب الأنبار.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مشترك تمكنت قوة مشتركة من اللواء 13 التابع لقيادة عمليات الانبار للحشد وقوة من مديرية مكافحة المخدرات في الأنبار […]

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