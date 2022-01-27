أزعور يوضح لـCNN أفضل دول المنطقة المتوقع تحقيقها أعلى نمو بـ2022

2022/01/27 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، أن الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ستحقق أعلى معدلات نمو بالمنطقة نظرا لارتفاع أسعار النفط، لافتا في الوقت ذاته إلى توقعات النمو في كل من مصر والمغرب.

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