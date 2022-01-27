علماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

2022/01/27 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلوة/بغداد..حذر علماء صينيون من خطر انتقال الفيروس التاجي NeoCoV المكتشف في جنوب إفريقيا من الحيوان إلى الإنسان.وأفاد موقع bioRxiv، بأنه وفقا للعلماء “يجب مراقبة تطور وانتشار هذه المجموعة من الفيروسات، لأن ظهورها لدى البشر ليس مستبعدا”.ويشير الباحثون، إلى أن الفيروس يحتاج إلى طفرة معينة لكي ينتقل إلى الإنسان.أما الآن فيشكل خطورة […]

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