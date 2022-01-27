الثقافة تنشر جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الشعراء الشعبيين

2022/01/27 | 14:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون التوزيع في مقرها ولمدة أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء.

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