قوات امنية تتعقب داعش في الف دونم من البساتين في ديالى

2022/01/27 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن اقتحام قوة امنية ضفاف نهر ديالى في ريف العبارة.وقال مدير ناحية العبارة(17كم شمال شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة اقتحمت ضفاف نهر ديالى في المحيط الشرقي والغربي من ناحية العبارة لتعقب خلايا داعش الارهابي في محيط زراعي يصل الى 1000 […]

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