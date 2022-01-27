2022/01/27 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الخميس، صرف رواتب عقود ديوان وزراعة بابل باثر رجعي.وقال السرياوي، في بيان مقتضب تلقته وكالة ايرث نيوز، “مبارك لكم اليوم تم صرف رواتب عقود ديوان المحافظة وزراعة بابل رواتبهم ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ وباثر رجعي”.وأضاف “باقي الدوائر سوف يتم صرفها تباعاً”.

ظهرت المقالة بأثر رجعي..



صرف رواتب عقود ديوان وزراعة بابل أولاً على ايرث نيوز.

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