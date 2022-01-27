ذي قار تسجل قفزة جديدة باصابات كورونا

2022/01/27 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار ، الخميس بتسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.وذكر المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المختبرات الصحية التابعة لدائرة صحة ذي قار، شخصت 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع معدل حالات الشفاء خلال الأسبوع الحالي”.[…]

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