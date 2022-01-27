المهاجم الإيراني سردار آزمون يغيب عن مباراة العراق

2022/01/27 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض نادي زينيت سان بطرسبورغ الرياضي الروسي، اليوم الخميس، تفريغ مهاجمه الإيراني سردار آزمون، للالتحاق بمنتخب بلاده لخوض لقائي العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.وامتنع النادي الروسي عن تفريغ اللاعب لتأخر إرسال الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب الالتحاق بالمنتخب، حيث أرسلها في وقت متأخر عن المواعيد التي حددها الإتحاد الدولي […]

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