2022/01/27 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، أن موقف الإطار واضح وهو المشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الاطار ينتظر موقفا من الكتلة الصدرية.
وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الساعات الأخيرة دائما ما تكون حاسمة وننتظر من الكتلة الصدرية أن تقوم بخطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “قافلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قافلة الإطار بانتظار موقف التيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، أن موقف الإطار واضح وهو المشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الاطار ينتظر موقفا من الكتلة الصدرية.
وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الساعات الأخيرة دائما ما تكون حاسمة وننتظر من الكتلة الصدرية أن تقوم بخطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “قافلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قافلة الإطار بانتظار موقف التيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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