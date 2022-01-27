نائب: قافلة الإطار بانتظار موقف التيار

2022/01/27 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، أن موقف الإطار واضح وهو المشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الاطار ينتظر موقفا من الكتلة الصدرية.وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الساعات الأخيرة دائما ما تكون حاسمة وننتظر من الكتلة الصدرية أن تقوم بخطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “قافلة […]

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