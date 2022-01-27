2022/01/27 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الخميس، أنها قررت فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة "أبراج"، وهو باكستاني الجنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي تفرض غرامة ضخمة على مؤسس مجموعة "أبراج") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي تفرض غرامة ضخمة على مؤسس مجموعة "أبراج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).