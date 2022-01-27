منحهم قطعة أرض بعد أن تأخرت لخمس سنوات.. الكاظمي يحضر حفلاً لـ

2022/01/27 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يزور أكاديمية المحاربين الصغار لذوي

الهمم في محافظة البصرة

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زار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، أكاديمية

المحاربين الصغار لرعاية

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