محافظة عراقية تعلن صرف رواتب العقود بأثر رجعي

2022/01/27 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي،

اليوم الخميس، صرف رواتب العقود وبأثر

رجعي 2019 – 2020.

وقال السرياوي في منشور عبر صفحته على

فيسبوك: "مبارك لكم، اليوم تم صرف رواتب

عقود ديوان المحافظة وزراعة بابل

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