حملة أمنية تُطيح بقرابة الـ100 متهم ومتسول في العاصمة

2022/01/27 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الخميس، القبض على

مجموعة متهمين بحيازة المخدرات وآخرين

بحيازة أسلحة غير مرخصة فضلا عن اعتقال

مجموعة كبيرة من المتسولين في العاصمة

بغداد.

وذكرت الوكالة ف

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