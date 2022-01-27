ضبط عجلتين دون الموديل في كمرك ام قصر الاوسط

2022/01/27 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط عجلتين دون الموديل المسموح استيراده في مركز كمرك ام قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، إنه “تم ضبط عجلتين دون الموديل المسموح استيرادها (نوع جيب رانجلر) في مركز كمرك ام قصر الاوسط”.وأضاف انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.[…]

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