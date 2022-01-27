2022/01/27 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قارافاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوصول وفد إيراني بمحافظة ذي قار لبحث الملفات الاقتصادية.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "وفداً ايراني يضم عدداً من رجال الاعمال الايرانيين وصل لمحافظة ذي قار لبحث عدد من الملفات الاقتصادية".

وأضاف أن "الوفد الايراني برئاسة القنصل في محافظة البصرة، علي عايدي، حيث وصل الوفد الى غرفة تجارة الناصرية لمناقشة وبحث المجالات الاقتصادية على امل عقد اتفاقات ثنائية".

ونوه الى أن "الوفد سيلتقي بمسؤولي الحكومة المحلية في وقت لاحق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وفد إيراني لمحافظة ذي قار لبحث الملفات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وفد إيراني لمحافظة ذي قار لبحث الملفات الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).