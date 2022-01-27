سوريا: احداث الحسكة محاولة أميركية لإعادة تدوير داعش

2022/01/27 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن ما شهدته مدينة الحسكة من احداث تأتي في إطار محاولات واشنطن لإعادة تدوير “داعش” وإعطاء مبرر لبقاء قواتها في ضوء تعاظم المطالبات المحلية والدولية بخروجها من الأراضي السورية.وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن، إن ما جرى ويجري في مدينة الحسكة يستدعي من […]

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