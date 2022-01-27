2022/01/27 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة ام النخيل حول بعض الاجراءات المتبعة اثناء الامتحانات.وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “الدليمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة ام النخيل حول بعض الاجراءات المتبعة اثناء الامتحانات، وأمر […]

ظهرت المقالة بعد امتحان طلابها في العراء..



وزير التربية يشكل لجنة تحقيقية بحق مدير مدرسة “أم النخيل” أولاً على ايرث نيوز.

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